الدفاع الروسية تُعلن مقتل أكثر من 300 عسكري أوكراني

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت روسيا، اليوم الأحد، القضاء على أكثر من 300 عسكري أوكراني، فيما تقترب الحرب من إتمام عامها الأول في 24 فبراير الجاري وسط احتدام المعارك بين الدولتين حيث يحاول الجيش الروسي بسط السيطرة الكاملة على مناطق أوكرانية، فيما تستمر كييف في تلقي الدعم العسكري واللوجستي من حلفائها.

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وقالت وزارة الدفاع الروسية في الإفادة الصحفية، إن العمليات الهجومية التي تشنها القوات الروسية في محور دونيتسك أسفرت عن مقتل حوالي 250 جنديا أوكرانيا، وتدمير مركبات عسكرية ومدافع هاوتزر.

وفي اتجاه كوبيانسك استهدفت القوات الروسية بنيران المدفعية تمركز القوات الأوكرانية وكذلك المعدات العسكرية ما أسفر عن مقتل حوالي 70 جنديا وتدمير عدد من الآليات العسكرية، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وأسفرت الضربات التي شنتها طائرات العمليات التكتيكية، ونيران المدفعية

وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، ضد أهداف في محور كراسنو-ليمان، عن حوالي 200 قتيل وجريح، بالإضافة إلى تدمير 5 مركبات قتالية مدرعة، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع.

وفي محور خيرسون، تم القضاء على نحو 15 جنديا أوكرانيا، وتدمير عدد من الآليات العسكرية والمدافع، كذلك تم قصف 4 مخازن للذخيرة تابعة للقوات الأوكرانية.

واستهدفت القوات الروسية خلال الساعات الماضية بصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة أطلقت من البحر نقطة انتشار "الفوج 383" الخاص بالطائرات المسيرة، وكذلك مستودع ذخيرة للمدفعية بالقرب من محطة سكة حديد بالقرب من مدينة خميلنيتسكي.

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