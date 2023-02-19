رئيس مجلس السيادة : الاتفاق الإطاري هو مخرج السودان من الأزمة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد نائب رئيس مجلس السيادة في السودان محمد حمدان دقلو، اليوم الأحد، على الالتزام بما نص عليه الاتفاق الإطاري الموقع بين قوى مدنية وأخرى عسكرية، لإخراج البلاد من تلك الأزمة.

اقرأ أيضًا..الحكومة السودانية توقع على الصيغة المحدثة لاتفاق سلام جوبا

وأشار دقلو إلى أن الوقت حان للوصول إلى تسوية بشأن حكومة مدنية في السودان وعودة العسكريين إلى الثكنات، منوها إلى أن الحاجة للموارد المالية والفنية أخرت تنفيذ الاتفاق، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وأضاف أن الاتفاق الإطاري هو مخرج البلاد من الأزمة، مؤكدا أنه سيقع دمج قوات الدعم في الجيش وفق جداول زمنية متفق عليها.

وناشد نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، الأسرة الدولية والإقليمية أن تكون السند للحكومة القادمة.

كما أكد التزامهم الصارم بنتائج اتفاق جوبا

للسلام وتنفيذ الصيغة الحديثة للاتفاق، مذكرا بأن الحرب لعينة والقتال لا يمكن أن يجلب السلام.

وينص الاتفاق الإطاري على تدشين مرحلة انتقال سياسي يقودها مدنيون لمدة عامين وتنتهي بإجراء انتخابات.

وكان رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان قد رهن استمرار الجيش في الاتفاق الإطاري، بدمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة في الجيش.

وينص مشروع الدستور الانتقالي الذي بني عليه الاتفاق الإطاري على توحيد القوات المسلحة في البلاد في جيش مهني واحد.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: