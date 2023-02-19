10 آلاف سوري عادوا إلى بلادهم بعد الزلزال

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الأحد، أن 10633 سوريا عادوا إلى بلادهم بشكل طوعي بعد الزلزال المدمر الذي ضرب الدولتين وتسبب في دمار واسع.

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وفي 6 فبراير، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وأفاد أكار في تصريحات له، اليوم الأحد، بأن مزاعم “تدفق اللاجئين” من الحدود بعد الزلزال لا تعكس الحقيقة، مضيفا: “بعض أعشاش الفتن قدموا مزاعم عن تدفق طالبي اللجوء عبر الحدود. وقد ثبت عدم صحة هذه المزاعم على الإطلاق. ولا يوجد ممر لبلدنا إلا عبر البوابة الحدودية”، وفقًا لموقع الغد الإخباري.

وبحسب الوزير، فإن الرسائل على مواقع التواصل

الاجتماعي حول التدفق المزعوم للاجئين إلى تركيا بعد الزلزال ينشرها أولئك الذين “يحرضون على التمرد”- وفقا لوصفه.

وأجرى أكار مع رئيس الأركان العامة، الجنرال يسار جولر، عمليات تفتيش برية وجوية على الخط الحدودي، وفتشوا النقاط الحدودية عند نقطة الصفر.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الهجرة التركية بأن 3.5 مليون سوري يعيشون في تركيا، وفي عام 2022 عاد ما يقرب من 59 ألف شخص إلى المناطق الآمنة في سوريا.

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