انت الان تتابع خبر تركيا: عدد ضحايا الزلزال تجاوز 40 ألف قتيل والان مع التفاصيل
وأعلن أورهان تتار مدير عام قسم الزلازل والحد من المخاطر في "آفاد"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، عن "تسجيل 6 آلاف و40 هزة ارتدادية إثر الزلزالين المدمرين الذين ضربا جنوبي البلاد".
وأوضح أن "1628 هزة تراوحت قوتها بين 3 و4 درجات، و436 هزة بين 4 و5 درجات، و40 هزة بين 5 و6 درجات، وواحدة كبيرة بقوة 6.6 درجات".
ودعا تتار إلى "تجنب دخول المباني المتضررة في ظل استمرار خطر الهزات الارتدادية، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يتجاوز بعضها 5 درجات".
وقتل مئات الأشخاص وأصيب آلاف آخرون في تركيا وسوريا جراء زلزال قوي ضرب يوم الاثنين 6/2/2023 جنوب تركيا، وقالت إدارة الطوارئ والكوارث التركية إن زلزالا بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر ضرب ناحية بازارجيك من ولاية كهرمان مرعش جنوب تركيا، على عمق 7 كيلومترات ، في حين قدر المعهد الأميركي للزلازل قوة الهزة الرئيسية بـ7.8 درجات، وقدرها معهد رصد الزلازل الأوروبي بـ7.5 درجات".