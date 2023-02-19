انت الان تتابع خبر مجلس النواب يرفع جلسته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "النائب الثاني لرئيس مجلس النواب رفع جلسة مجلس النواب بعد ان ناقش عدة فقرات ضمن جدول اعمال الجلسة".

ويذكر ان مجلس النواب ناقش عدة قوانين منها:



1- انهاء القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الحادي والعشرون لقانون الملاك.2- انهاء القراءة الاولى لمشروع قانون اقرار البيانات المالية للسنة المالية المنتهية لسنة ٢٠١٤.

3- انهاء القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الشركات الامنية الخاصة.

4- وانهاء القراءة الاولى لمشروع قانون المساعدة القانونية.

5- وانهاء القراءة الاولى لمشروع قانون الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية".