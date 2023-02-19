انت الان تتابع خبر الاعرجي: إقامة أهالي الطارمية مجلس عزاء على أرواح شهدائنا دليل على وحدة العراقيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "أجرى مستشار الأمن القومي، زيارة إلى قضاء الطارمية، وحضر مجلس عزاء أقامه أهالي الطارمية، على أرواح شهداء القوات الأمنية، الذين استشهدوا قبل أيام، وهم يتصدون للعناصر الإرهابية".وأضاف: "قرأ الأعرجي، سورة الفاتحة، ترحماً على أرواح شهداء قواتنا الأمنية، الذين ضحوا بأنفسهم دفاعا عن العراق وشعبه".

وأكد الأعرجي، أن "إقامة أهالي الطارمية الكرام مجلس عزاء على أرواح شهدائنا الأبطال دليل على وحدة العراقيين، لافتا إلى أن "العراقيين كانوا ومازالوا وسيبقون يدا واحدة في مواجهة الإرهاب"، مبينا أن "الطارمية قدمت الكثير من الشهداء من أجل طرد العناصر الإرهابية والحفاظ على الأمن والاستقرار في المدينة. وأن أبناء الطارمية الكرام سيبقون شوكة في عيون الإرهابيين ".

من جانبهم أشاد شيوخ العشائر ووجهاء وأهالي الطارمية ونواب عنها، "بمواقف الحكومة وتواصلها مع الأهالي، لاسيما الزيارات المتكررة لمستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، مستنكرين الأعمال الإرهابية التي تريد إذكاء الفتنة بين أبناء البلد الواحد"، مؤكدين أن "جميع عشائر الطارمية قدمت الكثير من الشهداء في مواجهة الإرهاب"، مشيرين إلى أن "أهالي الطارمية لايمثلهم الإرهابيون الضالون ممن يختبئون في الظلام، مجددين تكاتف جميع أبناء القضاء مع القوات الأمنية".