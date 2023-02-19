شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عزمى نائب التنسيقية يطالب بتحديد آلية لتشجيع الأسر المنتجة وصغار المستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، موجها الشكر للحكومة على مشروع القانون وما يعمل عليه من تسهيل لمنح تراخيص المنشآت الصناعية.

وتساءل عن عدد المنشآت التي استوفت الشروط، خاصة وأن بعض الإجراءات تصطدم باشتراطات وتعقيدات، الأمر الذي يتطلب إجراءات آخرى، مطالبا الحكومة بتحديد اليات جديدة لتشجيع الأسر المنتجة وصغار المستثمرين، متفقا مع ما يهدف إليه مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة إلى التعاون والعمل بين الجهات ذات الصلة في تصويب أوضاع المنشآت الصناعية ودمجها في المنظومة الصناعية بما يتناسب مع المعايير المطلوبة .

كما يهدف مشروع القانون المعروض إلى سد الفجوة التي حدثت بانقضاء صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة والتي انقضت بتاريخ 2019/5/3، حيث لم يعد ممكن إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة ومن خلال الدور الذى أنيط للهيئة العامة للتنمية الصناعية في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص واتساقاً مع توجيهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها، تم إعداد مشروع القانون المعروض.