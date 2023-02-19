شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يقترب من الإنتقال إلى اليونايتد وشرط وحيد لحسم الصفقة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية، عن وجود مفاجأة مدوية، عن إمكانية تعاقد مسئولي مانشستر يونايتد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فى سوق الإنتقالات الصيفي القادم، خاصة أن عقد اللاعب سينتهي مع باريس فى شهر يونيو المقبل، مما سيسمح له بالرحيل إلى الشياطين الحمر بصفقة مجانية.

وأفادت بعض المصادر القوية أن جاسم بن حمد، المستثمر القطري ومالك اليونايتد المتوقع، يسعي لإبرام العديد من الإنتقالات القوية فى الصيف المقبل، يأتي على رأسها ميسي، والذي ستكون بمثابة المفاجأة المدوية حال إذا نجح بن حمد فى إقناع اللاعب بالإنضمام للفريق.

وأوضحت التقارير أن ميسي ما زال لم يحسم القرار النهائي بعد، ولكن والده أثار الغموض حول مستقبل اللاعب، بعدما أكد عدم عودته إلى برشلونة مرة أخري، إضافة إلى رفض اللاعب تجديد تعاقده مع الفريق الباريسي.

بن حمد يخطط للإستفادة من علاقاته القوية مع المسئولين فى الوسط الرياضي العالمي، من أجل عقد جلسة مع والد اللاعب وميسي بمجرد تسلمه ملكية اليونايتد، وإنهاء كافة الأمور المتعلقة بالصفقة.



والد ميسي يتحمس لخطوة اليونايتد

وفجرت بعض المصادرالقريبة من والد ميسي، مفاجأة كبري، حول حماسه الشديد من خوض هذه التجربة والإنتقال إلى اليونايتد، خاصة أن الفريق يمتلك مشروعا واضحا للعودة لطريق البطولات، بجانب إستعادة الفريق شكلا كبيرا من رونقه السابق.

ويؤمن والد ميسي بشكل كبير، فى قدرة بن حمد على تكوين فريق أسطوري لليونايتد حال التعاقد معه، بعد العرض المادي الضخم، الذي تم تقديمه من أجل شراء أسهم قلعة الشياطين الحمر، والذي يصل إلى 5 مليار جنيه إسترليني.