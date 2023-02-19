شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب تشيلسي يستفز جماهير البلوز عقب السقوط أمام ساوثهامبتون والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص المدرب الإنجليزي جراهام بوتر، المدير الفني لنادي تشيلسي، على التعليق عن مواجهة البلوز الأمس أمام ساوثهامبتون، والتى أنتهت بسقوط الفريق اللندني بهدف نظيف، فى الجولة ال24 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث أكد أنه حزين من أجل السقوط المخزي أمام ساوثهامبتون، على الرغم أن فريقه كان الأفضل فى تلك المباراة، ولم يستحق هذا السقوط على الإطلاق، مشيرا إلى أن المواجهات القلدمة ستكون مختلفة، وسيعمل على الظهور بشكل مغاير أمام دورتمند فى دوري الأبطال.

وبالحديث عن الهزيمة، قال "أعلم أن الجماهير تري أنني السبب فى السقوط المتكرر، وأنني المشكلة القائمة فى تشيلسي، ولكن الواقع مغاير تمامًا لهذه التصورات والإنطباعات التى لدي البعض".



القلق يسيطر على بوتر بشأن مستقبله

ويبدو أن القلق يسيطر بصورة كبيرة على بوتر، بشأن موقفه من الإستمرار على رأس القيادة الفنية من عدمه مع البلوز، خاصة أن المدرب ظهر عليه التوتر الشديد أمس بعد السقوط أمام ساوثهامبتون.

ليحقق إنطلاقة هى الأسوء للبلوز فى البيرميرليج منذ سنوات، فبالنظر إلى موقف الثنائي توخيل مدرب الفريق السابق، وبوتر المدرب الحالي، نجد أن المدرب الألماني يتفوق على نظيره الإنجليزي، بعدما تمكن من تحقيق 3 إنتصارات فى الدوري الإنجليزي مقابل إنتصارين ل جراهام.



ترتيب تشيلسي فى الدوري الإنجليزي

ويعتلي تشيلسي المركز العاشر فى ترتيب الدوري الإنجليزي الحالي برصيد 31 نقطة، وبفارق عشر نقاط كاملة عن نيوكاسل، آخر أضلاع المربع الذهبي فى جدول ترتيب المسابقة.