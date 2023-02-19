بدء العصيان المدني في القدس المحتلة

الشارقة - اميمة ياسر -

بدأ في مدن وبلدات القدس المحتلة، صباح اليوم الأحد، الإضراب الشامل تنفيذا لأولى خطوات العصيان المدني، الذي دعت إليه القوى الوطنية والإسلامية والحراك الشبابي الفلسطيني، تنديدا بسياسة وجرائم الاحتلال.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن مداخل مخيم شعفاط والعيسوية وعناتا والرام قد أُغلقت من الساعة الثالثة فجرا، بالتوازي مع دعوة القوى الوطنية إلى مقاطعة الاحتلال بشتى الطرق، ودعوة العمال الفلسطينيين إلى عدم التوجه إلى أماكن عملهم داخل "أراضي عام 1948".

وفي السياق، اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي صباح اليوم عند مدخل قرية العيسوية وجبل المكبر، فور بدء تنفيذ العصيان المدني، دون وقوع إصابات.

وقام عدد من الشبان الفلسطينيين بإشعال إطارات المركبات للإعلان عن ببدء فعاليات العصيان المدني في مخيم شعفاط وجبل المكبر والعيساوية وعناتا، بالتوازي مع رشقهم للقوات الإسرائيلية بالحجارة والمفرقعات النارية والزجاجات الحارقة.

وصرح مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشئون القدس، أحمد الرويضي، بأن "من حق المواطنين الدفاع عن وجودهم، في ظل عمليات الهدم والتهجير القسري، والبناء الاستيطاني، ومشاريع التصفية التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق محافظة القدس".

وأشار الرويضي إلى أن هذا العصيان "يبعث بثلاث رسائل، الأول إلى السلطات الإسرائيلية، والثانية إلى المجتمع الدولي الذي عليه أن يتحمل مسئولياته بتوفير الحماية لشعبنا، والثالثة إلى العالم العربي مفادها بوجوب تنفيذ القرارات المتفق عليها بخصوص المدينة المقدسة".