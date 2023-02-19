شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "الشيوخ": هناك تشريعات جيدة ومشكلتها فى عدم التفعيل وتعارض اللائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن هناك تشريعات وقوانين جيدة ولكن مشكلتها فى عدم التطبيق والتفعيل، كما أن أى لائحة تنفيذية لقانون يجب أن تتناغم وتنسجم معه حتى لا تعرقل تطبيقه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة وكيل المجلس المستشار بهاء أبو شقة، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون "بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

وقال المستشار بهاء أبو شقة: المشكلة ليست فى النص القانوني وإنما المشكلة الحقيقية فى كيفية تنفيذ نصوص القانون، فهناك نصوص قانونية رائعة جدا وإنما فى التنفيذ، تكون أمام عقبات تفقد قيمة النص القانوني ليكن هو والعدم سواء، فكيف نفعل النص القانوني وأن تكون اللائحة التنفيذية متفقة مع روح القانون، ونكون أمام لائحة تنفيذية تنسجم وتتناغم مع النص القانوني".

واستطرد وكيل أول مجلس الشيوخ: "هناك دول كثيرة فى العالم تجذب الاستثمار، علينا أن نتابع الإجراءات التى تطبقها أى دول أخرى بما فيها التيسيرات ونشوف الدول الجاذبة للاستثمار عملت إيه ونستفيد منها".