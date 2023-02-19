شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل يعقد أولى جلسات الاستماع إلى مشاكل المستثمرين من الواقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف دعم الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، أولي جلسات الاستماع مع المستثمرين للوقوف على جميع المشكلات التى تواجه أصحاب المصانع والمستثمرين بصفة عامة ومن وأرض الواقع.

حضر الاجتماع 27 مصنعا وممثلي مجالس إدارات شركات نسيج وخزارعين ووجو نقل واستثمار عقاري ومطاحن حبوب ومصانع الالكترونيات و رخام وممثلين عن مصانع ورق وغيرهم من الصناع والمستثمرين.

وشهد الاجتماع مناقشات واسعة وهادئة واستمع خلالها "مطر" لجميع مطالب المستثمرين والتي شملت الحديث حول ضرورة تخفيف حدة الضرائب وجدولة الديون وسرعة تمويل المصانع المتعثرة وتقديم حزم دعم إضافية تساعد المصانع والشركات على استئناف العمل والاستمرارية والنهوض.

وأكد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل أن الهدف الرئيسي من سلسلة هذه الاجتماعات رصد السلبيات والتحديات التي تواجه مجتمع رجال الأعمال، والعمل علي وضع مقترحات حلول أو بمعني آخر وضع سيناريوهات تؤدي للخروج من هذه الازمات سريعا من أجل دفع عجلة الإنتاج للأمام.

وشدد "مطر " علي أهمية عقد لقاءات وحوار بين الحكومة والمستثمرين للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، لتعزيز خطوات الدولة نحو زيادة معدلات النمو و الوصول إلي التصدير بـ100 مليار دولار كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشاد رجال الاعمال الحاضرين بدور الدولة فى الوقوف معهم اثناء ازمه كورونا وتمنوا وقوف الدوله معهم فى هذة الأزمة التى وصفها رئيس الوزراء أنها اسوء من كورونا، مؤكدين وقوفهم صفا واحدا خلف القيادة السياسيه وداعمين للعمال والموظفين بقدر المستطاع.

وأوضح أن خطة الدولة للوصول إلى التصدير بـ100 مليار دولار سنوية تتطلب ضرورة إزالة جميع المعوقات التي تواجه رجال الأعمال وتطوير رؤية الجهات المعنية على مواجهة البيروقراطية وتحسين المناخ الاستثماري وإصدار قرارات للتيسير علي جميع المستثمرين.

كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كونه جزء رئيسي في النهوض بالاقتصادي المصري، مشيرا إن القطاع الخاص تحمل الكثير من الأزمات وظل صامدًا بجانب الدولة.

ونهاية الاجتماع شكل "مطر" لجنه ثلاثية من أصحاب مصانع لتجميع وتصنيف المشكلات المتشابهة، مؤكدا أن هذه اللقاءات سوف تنعقد أسبوعيا برعاية حزب إرادة جيل من أجل رصد كل المعوقات والعمل علي حلها سريعا بالتنسيق مع الجهات المعنية.

واختتم "مطر" حديثه بأن إعادة تشغيل المصانع والشركات المتعثرة أو المتوقفة يعمل علي سرعة دفع عجلة الإنتاج بدلا من العمل إنشاء مصانع.