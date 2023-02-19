شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم النواب" تزور كفر الشيخ.. والمحافظ: ربط التعليم الفنى بالمناطق الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بديوان عام المحافظة، وفدا برلمانيا من لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، ضمن الزيارة الميدانية لمحافظتي كفر الشيخ والبحيرة، بحضور الدكتور عبد الرزاق دسوقي، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ.

وكشف جمال نور الدين، جهود تطوير العملية التعليمية بكفر الشيخ، مشيرا إلى ربط التعليم الفني بالمناطق الصناعية من خلال التدريب 4 أيام في الأسبوع، ليتم بعدها اختيار عدد كبير منهم للالتحاق بسوق العمل مباشرة.

كما أشار أيضا إلى كلية الاستزراع السمكي، لاسيما وأن المزارع السمكية بكفر الشيخ على مساحة نحو 60 ألف فدان، بواقع حجم إنتاج سمكي 42%، بالإضافة إلى مزارع غليون.

وأكد محافظ كفر الشيخ، افتتاح المدرسة النسيجية والتي توفر فرص عمل كبيرة للدارسين عقب انتهاء مدة الدراسة.

وقال اللواء جمال نور الدين: نعلم قدر التعليم، والمحافظة لن تتقدم إلا بالعلم، مؤكدا الحرص الدائم على التنسيق مع الجامعة بهدف الاستفادة منها في كافة مناحي الحياة.

وكشف جهود المحافظة في مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، مؤكدا أن الاهتمام بدروس التقوية في المدراس من بين أفضل الحلول لمواجهة هذه الأزمة.

الاحتياجات الخاصة، مؤكدا أنها موجودة لكنها بدائية وفي حاجة لرفع الكفاءة والتطوير، لاسيما وأن المدرسين فيها خريجو نفس المدرسة.

وقال: نسعى لحل هذه المشكلة بالتنسيق مع المجتمع المدني إلا أن التجهيزات مكلفة، مطالبا لجنة التعليم بمساندة المحافظة في هذا الشأن لرفع كفاءة مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى تقليل الكثافة الطلابية إلى متوسط 44 طالبا، مؤكدا أنه تم تقليل المدارس التي تعمل فترات مسائية.

وأكد أنه من خلال الخدمة العامة نجحت المحافظة في السيطرة بشكل جيد على عجز أعداد المعلمين وكذلك مواجهة الكثافة الطلابية في الفصول.

وكشف محافظ كفر الشيخ، انخفاض نسبة الأمية من 27% إلى 24%، وهي نسبة كبيرة، قائلا: ونعمل على مواجهة هذه الأزمة للحد من نسبة الأمية.