فريق البحث والإنقاذ العراقي ينهي مهامه في تركيا ويعود للبلاد

ياسر رشاد - القاهرة - أكد السفير العراقي في أنقرة، ماجد اللجماويّ، اليوم الأحد، أن العراق كان من أوائل الدول التي وصلت إلى تركيا لمدِّ يد العون إليها بعد كارثة الزلزال المدمر، مضيفًا فريق البحث والإنقاذ انتهى من مهامه وعاد إلى بغداد.

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وأرسلت العراق أكثر من 16 طائرة مواد إغاثية عبر الجسر الجوي إلى تركيا منذ بدء الكارثة لمساعدة جارتها على مواجهة تلك المحنة، وفقًا لموقع الغد الإخباري.

وقال اللجماويّ لوكالة الأنباء العراقية، إن “الحكومة العراقية أقامت منذ اليوم الأول للزلزال، جسراً جوياً إلى تركيا”، مبيناً: “إننا وجّهنا إليها أكثر من 16 طائرة عقب الزلزال المُدمِّر الذي ضرب جنوب تركيا”.

وأضاف، أنَّ “العراق حكومةً وشعباً يقف إلى جانب الجارة

تركيا في هذه المحنة”، لافتاً، إلى أنَّ “العراق كان من أوائل الدول التي وصلت إلى تركيا لمدِّ يد العون إليها”.

ولفت اللجماويّ إلى أنَّ “فريق البحث والإنقاذ العراقيّ يغادر اليوم تركيا عائداً إلى بغداد بعد إنهاء مهامّه في مناطق الزلزال”، موضحا أنَّ السفارة العراقيَّة في أنقرة بالتنسيق مع القنصلية العامة في غازي عنتاب منحت 79 جواز عبور لـ 249 مواطناً عراقيّاً جرت إعادتهم إلى العراق عبر الرحلات الجوية والبرية.

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