السعودية: الدول العربية بحاجة لنهج جديد حيال سوريا

ياسر رشاد - القاهرة - شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، على ضرورة إنهاء الوضع الوضع الراهن في سوريا ومعالجة الملف الإنساني، مؤكدًا أن إجماعا بدأ يتشكل في العالم العربي على أنه لا جدوى من عزل سوريا.

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وقال الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في منتدى ميونخ للأمن: "سترون أن إجماعا يتزايد، ليس فقط بين دول مجلس التعاون الخليجي بل في العالم العربي، على أن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار".

وأضاف أنه "في ظل غياب سبيل لتحقيق الأهداف القصوى من أجل حل سياسي، فإنه بدأ يتشكل نهج آخر" لمعالجة مسألة اللاجئين السوريين في دول الجوار، ومعاناة المدنيين، خاصة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا"، وفقًا لموقع

سكاي نيوز الإخباري.

وتابع: "لذلك، ينبغي أن يمر ذلك عبر حوار مع حكومة دمشق في وقت ما، بما يسمح على الأقل بتحقيق الأهداف الأكثر أهمية، خاصة فيما يتعلق بالزاوية الإنسانية وعودة اللاجئين وما إلى ذلك"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

يشار إلى أن الرياض أرسلت طائرات محملة بالمساعدات لمناطق منكوبة تسيطر عليها الحكومة السورية، في إطار جهود الإغاثة من الزلزال، بعد أن أرسلت مساعدات في البداية فقط لشمال غربي سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة.

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