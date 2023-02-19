وزير الأمن الإسرائيلي يهدد بتصعيد الإجراءات في القدس المحتلة

ياسر رشاد - القاهرة - رد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف، إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، على قرار العصيان المدني الذي اتخذته بلدات مدينة القدس المحتلة، مؤكدًا أنه أصدر تعليماته للشرطة الإسرائيلية بمواصلة النشاط الأمني في القدس.

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وأضاف بن غفير في تصريح صحفي، ردا على العصيان المدني الذي نفذته عدد من بلدات القدس المحتلة، “سنظهر يدا صارمة ولن نتسامح مطلقا مع المخالفين”.

وتأتي هذه التطورات، بعد إعلان عدد من بلدات القدس المحتلة، العصيان المدني لهذا اليوم، رفضا للاعتداءات المتواصلة في المدينة، محذرين من التصعيد في هذه الإجراءات والتي قد تصل إلى عصيان مفتوح، وفقًا لموقع الغد الإخباري.

من جهتها، قالت صحيفة “هآرتس” اليوم الأحد. أن التوتر بين وزير الأمن القومي الإسرائيلي، ايتمار بن غفير، والمفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، يتصاعد بشكل كبير ويوشك على الانفجار.

وذكرت هآرتس عن مصادر في جهاز الشرطة، أن هذا التوتر بين بن غفير وشبتاي يأتي وسط توقعات جهاز المخابرات الإسرائيلية بأن التوتر الأمني بين إسرائيل والفلسطينيين سيتصاعد بشكل كبير خلال شهر رمضان، في مارس المقبل.

واوضحت الصحيفة العبرية، أن من أسباب تصاعد حالة التوتر في القدس المحتلة، هى مطالبة الوزير بن غفير المتكررة بتوسيع عمليات هدم منازل فلسطينية وعمليات الشرطة في القدس المحتلة، والتي ستزيد من حالة الغليان.

وعم، اليوم الأحد، الإضراب الشامل، عددا من البلدات في محافظة القدس المحتلة، تنفيذا لأولى خطوات العصيان المدني، الذي دعت إليه القوى الوطنية والإسلامية والحراك الشبابي في القدس، تنديدا بسياسة وجرائم الاحتلال.

وأقدم مقدسون على إغلاق العديد من الطرق الرئيسية في مخيم شعفاط وبلدة عناتا وجبل المكبر والرام والعيساوية في القدس المحتلة، بعد إعلان عن إضراب شامل وعصيان مدني ردا على الخطوات الإسرائيلية التصعيدية الأخيرة بحق السكان والتي تندرج ضمن “العقوبات الجماعية”.

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