بلدات فلسطينية في القدس تعلن العصيان المدني ضد الاحتلال

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت عدة بلدات في محافظة القدس المحتلة، اليوم الأحد، بدء العصيان المدني والإضراب الشامل، رفضًا لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي في المخيم والبلدة، اعتبارًا من الساعة الثانية من فجر اليوم.

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وتنفيذًا لأولى خطوات العصيان المدني، الذي دعت إليه القوى الوطنية والإسلامية والحراك الشبابي، أكدت بلدات شعفاط وجبل المكبر والرام وعناتا والعيساوية في القدس المحتلة بدء الإضراب الشامل والعصيان المدني اليوم.

وأقدم مقدسون على إغلاق العديد من الطرق الرئيسية في مخيم شعفاط وبلدة عناتا وجبل المكبر والرام والعيساوية في القدس المحتلة، بعد إعلان عن إضراب شامل وعصيان مدني ردًا على الخطوات الإسرائيلية التصعيدية الأخيرة بحق السكان والتي تندرج ضمن “العقوبات الجماعية”.

ووضع الشبان المتاريس والحجارة وغيرها في الطرق لتعطيل أي حركة للمركبات والأفراد وبهدف تعطيل أي محاولات لاقتحام المخيم والبلدة من قبل قوات الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال في أعقاب ذلك عدة أحياء منها العيساوية وسلوان وغيرها وقامت بإزالة المتاريس وغيره في محاولة منها لفتح الطرق.

واندلعت مواجهات في عدة مناطق بين الشبان وقوات الاحتلال التي ألقت قنابل مسيلة للدموع تجاه المواطنين.

وكانت القوى الوطنية والعشائر في تلك المناطق أعلنت أن خطوات العصيان المدني والتي تتضمن دعوة العمال الفلسطينيين إلى عدم التوجه إلى أماكن عملهم داخل أراضي الـ48 ومقاطعة الاحتلال وعدم التعامل معه بشتى الطرق (المعاملات الرسمية، دفع الفواتير والرسوم والضرائب، بلدية الاحتلال)، بالإضافة إلى إغلاق الطريق المؤدي إلى حاجز مخيم شعفاط وعدم السماح لأي شخص المرور من خلاله، وإغلاق مدخل بلدة عناتا.

ويأتي العصيان المدني كرد من الفلسطينيين في القدس المحتلة على جرائم حكومة الاحتلال اليومية ضد المقدسيين وكافة المحافظات الفلسطينية من قتل واعتقالات وهدم للمنازل.

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