بريطانيا تُعلن إحباط مخطط إيراني واسع لقتل وخطف المعارضين

ياسر رشاد - القاهرة - اتهمت بريطانيا، إيران بمحاولة خطف أو قتل بريطانيين أو أشخاص تعتبرهم طهران "أعداء" للنظام الإيراني، معلنة إحباط سلطاتها الأمنية لخمسة عشر مخطّطاً إيرانياً، حسب ما أفاد رئيس وحدة مكافحة الإرهاب بشرطة لندن، مات جوكس.

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وأكد جوكس أن قرار قناة "إيران إنترناشيونال" المعارضة، غلق مكاتبها في لندن ونقل البث إلى واشنطن، جاء على خلفية تصاعد "التهديدات من دول معادية"، من دون أن يكشف عنها.

ونقلت الصحيفة عن جوكس قوله، إن مجموعة من الإجراءات الأمنية الوقائية اتخذت خلال العامين الماضيين للتعامل مع تهديدات لأهداف أخرى مقرها المملكة المتحدة، وفقًا لموقع العربية نت الإخباري.

وكانت قناة "إيران إنترناشيونال" أعلنت أنها أوقفت بث برامجها من لندن ونقلت جميع نشراتها الإخبارية على مدار 24 ساعة إلى واشنطن.

وقالت في بيان إنه "على الرغم من الإيقاف المؤقت لمكتب لندن، فإن البث من

واشنطن سيستمر على مدار 24 ساعة يوميا".

كما شددت على أنها "ستظل ملتزمة بتقديم تقارير عادلة ودقيقة ومتوازنة للتطورات في إيران والعالم"، مؤكدة أن "هذا النوع من التهديدات لن يؤثر على العمل المهني".

وكانت شرطة لندن أعلنت في بيان، الاثنين، أن مواطنًا نمساويًا يدعى محمد حسين دوتاييف حوكم أمام محكمة في وستمنستر بتهمة محاولة ارتكاب جرائم تتعلق بالعمليات الإرهابية ضد "إيران إنترناشيونال".

فيما ألقت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية القبض على المشتبه به يوم السبت 11 فبراير، واتهمته المحكمة بمحاولة جمع معلومات لتنفيذ عمليات إرهابية.

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