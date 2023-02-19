كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وكالة كوريا الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 30 مليون و429 ألف و571 حالة.

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وأعلنت الوكالة الكورية أن البلاد أبلغت عن 10,274 إصابة جديدة بكورونا بما في ذلك 23 إصابة وافدة من الخارج.

وأضافت أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، لتبلغ حصيلة الوفيات 33 ألفا و856.

وشهد عدد اليوم تراجعا قدره 444 إصابة من 10,718 إصابة مسجلة في اليوم السابق، كما مثل انخفاضا بمقدار 1,768 إصابة من 12,042 إصابة قبل أسبوع.

ويعد هذا هو أدنى رقم لأي أيام أحد في 33 أسبوعا، منذ تسجيل 10,036 إصابة في يوم 3 يوليو العام الماضي.

وأضافت البلاد 12 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 33,856 حالة وفاة.

وانخفض عدد المرضى في حالات خطيرة بمقدار 8 مرضى عن اليوم السابق إلى 205 مرضى.

وفي سياق آخر، أثبتت دراسة حديثة أن فيروس كورونا المستجد زاد من مخاطر الإصابة بمرض السكري الذي استمر خلال موجة متغير أوميكرون الحالية.

ووفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف إنديا"، على الرغم من وجود خطر متزايد للإصابة بمرض السكري مع كورونا، إلا أن هذا الخطر استمر، إذ أصبح متغير أوميكرون هو السائد.

ووجد الباحثون أن معدلات الإصابة بمرض السكري الجديد، وارتفاع ضغط الدم، وفرط دهون الدم، والتشخيصات المرجعية التي حدثت في 90 يومًا بعد الإصابة بكورونا، كانت أعلى من تلك

التي كانت قبل الإصابة.

ووجدت الدراسة أيضًا علاقة بين خطر الإصابة بمرض السكري وحالة التطعيم للفرد، إذ يعتبر التطعيم أفضل طريقة لمنع حدوث عدوى كورونا الشديد.

الكثير من البلدان لديها ثلاث جرعات من لقاح كورونا، الذي يتضمن جرعتين أساسيتين وجرعة معززة واحدة، وبعض البلدان الأخرى لديها أربع جرعات من لقاح كورونا، الذي يتكون

من جرعتين أساسيتين وجرعتين تقويتين.

أظهرت دراسات أخرى أن كورونا له تأثير مباشر فى نظام القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم وفرط دهون الدم أيضًا، وعلى الرغم من أن كورونا هو مرض تنفسي في المقام الأول، فقد يكون له أضرار مؤقتة أو دائمة على القلب.

يعود ذلك إلى وجود مستقبلات ACE2 التي تسهل دخول الفيروس إلى الخلايا السليمة للأعضاء الأخرى، وتوجد في الكثير من أنواع الخلايا بما في ذلك الأعضاء الرئيسية مثل الرئتين والقلب والأوعية الدموية والكلى والكبد والجهاز الهضمي، حتى وباء كورونا الخفيف قد يزيد من فرصة إصابة الشخص بمرض السكري.

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