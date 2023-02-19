صور تظهر آثار القصف الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق

ياسر رشاد - القاهرة - نشرت المديرية العامة للآثار والمتاحف في سوريا، اليوم الأحد، صورا لآثار العدوان الإسرائيلي الذي استهدف نقاطا في دمشق ومحيطها فجر اليوم وتسبب بإضرار كبيرة في المعهد التقاني للفنون التطبيقية بقلعة دمشق والمركز الثقافي في كفرسوسة.

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ولقي خمسة أشخاص مصرعهم، وأصيب 15 آخرون بجروح جراء عدوان إسرائيلي جوي برشقات من الصواريخ استهدف نقاطا في دمشق ومحيطها فجر اليوم الأحد من ضمنها أحياء سكنية.

ودوى صوت الانفجارات في العاصمة السورية دمشق، وسط أنباء عن تصدي الدفاع الجوي لأهداف معادية في سماء محيط العاصمة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن وسائط الدفاع الجوي تتصدى لأهداف معادية في سماء محيط العاصمة السورية دمشق.

وأكدت أن التلفزيون السوري الرسمي أفاد بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي.

بدوره، قال مراسل "الإخبارية السورية" أن الطيران الإسرائيلي كان متخفيا عن الرادارات خلال الأيام الماضية، وأكد أنه تصدت لصواريخ أطلقها الجانب الإسرائيلي. مؤكدا أنه تم التصدي للصواريخ التي أطلقتها إسرائيل، وحتى اللحظة لم يتسنى التأكد فيما لو كانت صواريخ اطلقتها طائرات إسرائيلية أم أنها من الأراضي الإسرائيلية.

وأكدت مديرية الآثار والمتاحف، على تطبيق التليجرام، أن الأضرار طالت المكاتب الإدارية لقلعة دمشق وأدت لدمار كبير في معهد الفنون التطبيقية والمعهد المتوسط للآثار، وكلها مؤسسات تعليمية، مؤكدة أن الفرق الفنية التابعة للمديرية تقوم الآن بمسح أولي لتقييم الأضرار.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، تعرضت

المساكن العمالية بحقل العمر النفطي شرقي سوريا الذي يضم القاعدة الأمريكية، لقصف بـ3 قذائف هاون.

وذكرت وسائل إعلام سورية أن مجهولين استهدفوا المنطقة، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وأفادت مصادر محلية أن هجوماً بالصواريخ استهدف مساء اليوم (السبت) حقل العمر

النفطي، الذي تتخذه قوات الاحتلال الأمريكي قاعدة غير شرعية لها بريف دير الزور الشرقي، مشيرة إلى ارتفاع ألسنة اللهب داخل قاعدة الاحتلال، فيما لم يتسن التأكد من وقوع قتلى أو مصابين في صفوف قوات الاحتلال.

ويمتلك الجيش الأمريكي وقوات أجنبية أخرى حليفة له ضمن ما يسمى التحالف الدولي، ما لا يقل عن 28 موقعا عسكريا معلنا في سوريا، تتوزع على 3 محافظات، هي الحسكة (17 موقعا) ودير الزور (9 مواقع) وحمص (موقعان).

ويأتي هذا الهجوم الإسرائيلي في ظل ظروف إنسانية صعبة تشهدها سوريا في الوقت الحالي، وهو الأول من نوعه بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد منذ أيام عديدة.

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