شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصرى بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، قائلا:"احتفلنا بالأمس بذكرى مباركة غالية على نفوس المسلمين، ذكرى الإسراء والمعراج، التى أسرى الله جلت قدرته بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى، ومنه عرج به إلى السماوات العلا حيث سدرة المنتهي، فرأى من آيات ربه الكبرى ما رأى، فى رحلة كانت أعظم رحلة في تاريخ البشر، فصار تاريخها ذكرى نستلهم منها قيم وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويأمر بالتآخي والسلام والعدل والإحسان وينهى عن الفرقة والخصام".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس.

وتابع أبو شقة:"بهذه المناسبة، أتقدم باسمى وباسمكم بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العطرة على الشعب المصري وجميع الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات".

واستهل أبو شقة الجلسة العامة للمجلس اليوم بالتصديق على مضابط جلستى رقم 24 و25.