انت الان تتابع خبر مباريات الأحد.. برشلونة يلاعب قادش للابتعاد بالصدارة واليونايتد يواجه ليستر سيتي والان مع التفاصيل

مانشستر يونايتد X ليستر سيتي – الساعة 5 عصراتوتنهام هوتسبير X وست هام – الساعة 7:30 مساءإلتشي X إسبانيول – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1رايو فاليكانو X إشبيلية – الساعة 6 مساء على قناةbeIN Sports HD 1أتلتيكو مدريد X أتلتيك بيلباو – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1برشلونة X قاديش – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

أتلانتا X ليتشي – الساعة 2:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1

ساليرنيتانا X لاتسيو – الساعة 5 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1

فيورنتينا X إمبولي – الساعة 5 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 2

سبيزيا X يوفنتوس – الساعة 8 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

روما X هيلاس فيرونا – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني

يونيون برلين X شالكه 04 – الساعة 5:30 عصرا

بوروسيا دورتموند X هيرتا برلين – الساعة 7:30 مساء

باير ليفركوزن X ماينز 05 – الساعة 9:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان X ليل – الساعة 3 ظهرا

لوريان X اجاكسيو – الساعة 5 عصرا

ستاد بريست 29 X موناكو – الساعة 5 عصرا

رين X كليرمون فوت 63 – الساعة 5 عصرا

تروا X مونبلييه – الساعة 5عصرا

لانس X نانت – الساعة 7 مساء

تولوز X مارسيليا – الساعة 10:45 مساء

