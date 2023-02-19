انت الان تتابع خبر السجن ست سنوات بحق مجرمين روجا عملة مزيفة في كربلاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "المجرمين ضبط بحوزتهما على مبلغ مزيف من العملة العراقية وقدره (992) ورقة من فئة (50) الف دينار عراقي كانا يقومان بالتعامل بها وترويجها في مركز المدينة".وأضاف أن "هذه الاحكام تأتي استنادا لأحكام المادة ‏52 /1 / أ من قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004".