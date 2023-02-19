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تخص الرسائل.. "إنستغرام" يحصل على ميزة جديدة

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بغداد - ياسين صفوان - وحول الموضوع قال رئيس الشركة، مارك زوكربيرغ "إن ميزة القنوات أو Channels الجديدة تسمح لصناع المحتوى على إنستغرام بمشاركة الرسائل العامة بين شخص وآخر والتفاعل مباشرة مع متابعيهم، وتدعم هذه الميزة مختلف أنواع المحتوى مثل النصوص والصور واستطلاعات الرأي وردود الفعل وغيرها".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الميزة الجديدة طرحت بصورة تجريبية لعدد من الحسابات على "إنستغرام" حاليا، ومن المفترض أن تصل إلى عدد اكبر من المستخدمين مستقبلا.

ووفقا لموقع TechCrunch فإن النشر عبر الميزة الجديدة سيكون مقتصرا على منشئي "القنوات" من صناع المحتوى على "إنستغرام" فقط، وسيسمح لمتابعي هذه القنوات بالرد على المحتوى والتفاعل مع المنشورات أو استطلاعات الرأي.

وأشار مارك زوكربيرغ إلى أن " Channels" في إنستغرام ستحصل على ميزات إضافية في المستقبل، ومن المفترض أن تطرح هذه الخدمة في تطبيقات Messenger و Facebook في الأشهر المقبلة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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