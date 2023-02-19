انت الان تتابع خبر بكر خالد يحتفل بعيد ميلاده الـ 35 (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشارك خالد متابعيه صور جديدة عبر صفحته الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر على إنستغرام صور جديدة له ظهر فيها بإطلالة مميزة.

وعلق بكر على الصورة قائل:" اليوم عيد ميلاد كمولتكم".

