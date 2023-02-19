- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
انت الان تتابع خبر بكر خالد يحتفل بعيد ميلاده الـ 35 (صور) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وشارك خالد متابعيه صور جديدة عبر صفحته الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر على إنستغرام صور جديدة له ظهر فيها بإطلالة مميزة.
وعلق بكر على الصورة قائل:" اليوم عيد ميلاد كمولتكم".
وتفاعل المشاهير على صور بكر خالد في إنستغرام خلال عيد ميلاده، وتمنوا له عاماً سعيداً.
واحتفل محبو خالد بعيد ميلاده، حيث شاركوا مقاطع الفيديو والصور عبر مواقع التواصل وتمنوا له عاماً مليئاً بالسعادة والنجاح. وقد أعاد بكر بنشر بعض من رسائل المعجبين عبر صفحته الخاصة على انستغرام.
وعلق بكر على الصورة قائل:" اليوم عيد ميلاد كمولتكم".
وتفاعل المشاهير على صور بكر خالد في إنستغرام خلال عيد ميلاده، وتمنوا له عاماً سعيداً.
واحتفل محبو خالد بعيد ميلاده، حيث شاركوا مقاطع الفيديو والصور عبر مواقع التواصل وتمنوا له عاماً مليئاً بالسعادة والنجاح. وقد أعاد بكر بنشر بعض من رسائل المعجبين عبر صفحته الخاصة على انستغرام.