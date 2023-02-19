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فينيسيوس يرد على العنصرية: الإهانات والرقصات مستمرة!

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بغداد - ياسين صفوان - وكتب فينيسيوس على حساباته بالشبكات الاجتماعية عقب المباراة التي أقيمت مساء السبت: "الإهانات مستمرة ولكن الرقصات أيضًا مستمرة.. إلى اللقاء في ! هلا مدريد!".

ويشير فينيسيوس إلى الرقصات التي يؤديها احتفالًا بالأهداف والتي يدافع عنها رغم الانتقادات التي توجه له بسببها؛ لأن بعضهم يعتبرها قلة احترام للمنافس.


وكانت الجماهير قد أطلقت صيحات استهجان ضد فينيسيوس خلال مواجهة أوساسونا وأهانته قائلة عبارات مثل "فلتمت يا فينيسيوس".

يُذكر أن قلص الفارق بينه وبين متصدر ، ، إلى (5 نقاط)، حيث يحضر الميرينغي في المركز الثاني برصيد (51 نقطة) خلف برشلونة المتصدر (56 نقطة).

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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