شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البواردي يؤكد ان "آيدكس ونافدكس 2023" فصل جديد للتميز والنجاح في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد وزير الدولة لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت اليوم بعد أكثر من 50 عامًا على قيامها، مثالًا ناجحًا، ونموذجًا ملهمًا من نماذج التفوق والريادة في مختلف المجالات والقطاعات، لا سيما الدفاعية، حيث بات يحقق هذا القطاع نجاحات وإنجازات نوعية.

وقال البواردي- في كلمة عبر مجلة "الجندي" بمناسبة انعقاد معرضي ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدفاع البحري "نافدكس 2023" - إن "المعرفة أصبحت ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني، ومحركًا رئيسيًا من محركات نمو المعارض والمؤتمرات الدولية، والتي من أبرزها معرض الدفاع الدولي "آيدكس"، ومعرض الدفاع البحري "نافدكس" ومؤتمر الدفاع المصاحب لهم".

وجاء في نص الكلمة: "تحت الرعاية الكريمة لرئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وحرص ومتابعة نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يسعدنا أن نرحب بشركائنا في معرض آيدكس 2023 بمناسبة مرور ثلاثين عامًا على انطلاقه عام 1993، ومرور 12 عامًا على انطلاق معرض الدفاع البحري نافدكس عام 2011، لنحتفل معًا بالنجاحات الباهرة التي تحققت لهذين المعرضين، والتي قل نظيرها في العالم.

كما تتطلع وزارة الدفاع للترحيب بضيوف دولة الإمارات العربية المتحدة من مختلف أرجاء العالم في العاصمة أبوظبي من 20 إلى 24 فبراير(شباط)، لحضور الدورة السادسة عشرة لمعرض الدفاع الدولي الذي يحتفي بإرث النجاحات التي حققها على مدى ثلاثة عقود، حيث احتل معرضا أيدكس ونافدكس مكانة بارزة على خريطة معارض الدفاع العالمية، ليصبحا محط أنظار العالم، باعتبارهما من أضخم المعارض العالمية لاستعراض أحدث الصناعات والمعدات والتقنيات العسكرية في المجالات البرية والبحرية والجوية.

وبعد أكثر من خمسين عامًا على قيام الدولة، أصبحت الإمارات اليوم مثالًا ناجحًا، ونموذجًا ملهمًا من نماذج التفوق والريادة في مختلف المجالات والقطاعات، لا سيما الدفاعية، حيث بات يحقق هذا القطاع نجاحات وإنجازات نوعية، وقد أصبحت المعرفة ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني، ومحركًا رئيسيًا من محركات نمو المعارض والمؤتمرات الدولية، والتي من أبرزها معرض الدفاع الدولي أيدكس، ومعرض الدفاع البحري نافدكس ومؤتمر الدفاع المصاحب لهما.

نشعر بكثير من الامتنان لإقبال عدد كبير من كبرى شركات الدفاع العالمية، وكذلك لحرص صناع القرار ووزراء الدفاع وكبار المسؤولين العسكريين من معظم دول العالم للمشاركة معنا في نجاح معرضي أيدكس ونافدكس 2023 ومؤتمر الدفاع المصاحب لهما، وهو ما يدعونا للفخر والاعتزاز بما تتميز به قيادتنا الرشيدة من الحكمة والرؤية الثاقبة، وليكتب الله لدولتنا فصلًا جديدًا من فصول التميز والنجاح بإذنه تعالى".