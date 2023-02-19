شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد.. انطلاق مؤتمر الدفاع الدولي بمشاركة 1800 من القادة وصناع القرار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحت رعاية رئيس الامارات القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، انطلقت، اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر الدفاع الدولي، المصاحب لمعرضي (آيدكس ونافدكس2023) في مركز أدنوك للأعمال، وذلك بمشاركة طيف واسع من القادة والمسؤولين ممثلي الجهات الدفاعية والأمنية والأكاديمية والشركات في المنطقة والعالم.

وتنظم مجموعة أدنيك مؤتمر الدفاع الدولي بالتعاون مع وزارة الدفاع وبشراكة استراتيجية مع مجلس التوازن "توازن" تحت شعار" التأقلم والاستكشاف والتحول: إعادة رسم ملامح جوانب الأمن والمجتمع والتجربة الإنسانية في عصر التحول التكنولوجي"، وتستقطب نسخة هذا العام ما يزيد على 1800 مشارك وبنسبة نمو تجاوزت الـ 25% مقارنة مع الدورة السابقة.



ويتخلل المؤتمر 4 جلسات نقاشية تتناول التبعات الاقتصادية والاجتماعية ومخاطر الاعتماد للتقنيات الحديثة، وتطوير المواهب وإدارة رأس المال البشري، وتأثير التقنيات على مستقبل العمليات الدفاعية، وتناقش الأفكار حول أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيات الحديثة والتقنيات المتقدمة، وذلك بمشاركة أكثر من 17 متحدثًا، بمن فيهم قادة، ووزراء، ومسؤولون كبار في قطاع الدفاع من مختلف دول العالم.