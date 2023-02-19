شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحكومة الألمانية تتعهد بزيادة مساعداتها لضحايا الزلزال في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعهدت الحكومة الألمانية بتقديم مساعدات أخرى بقيمة ملايين من اليورو لضحايا الزلزال المروع في شمال سوريا.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد "حتى وإن كان نظام حكم "الرئيس السوري بشار الأسد يضع عقبة تلو الأخرى أمام منظمات الإغاثة، فإننا لن نترك الأشخاص هناك بمفردهم".

وأضافت أن الأمر يتعلق بأمهات وأطفال وأجداد يعايشون الحرب منذ ما يزيد على عشرة أعوام، واضطروا للفرار أكثر من مرة، وهم الآن في حداد على أحبابهم تحت الأنقاض.

وتابعت وزيرة الخارجية الألمانية قائلة "ينقصهم حاليًا أهم الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة: سقف فوق رؤوسهم، ومياه شرب نظيفة، وشيء ليأكلونه وأدوية. لذلك سنزيد مرة أخرى مساعداتنا للمنطقة بما يزيد على 22 مليون يورو".

يذكر أن زلزالا مروعا بقوة 7.7 درجة ضرب جنوب شرق تركيا وشمال سوريا قبل أسبوعين تقريبا، وتلاه بعد ساعات زلزال آخر بقوة 7.6 درجة. وتجاوز عدد الضحايا المؤكدين في تركيا وسوريا حتى الآن 45 ألف شخص، وأصيب عشرات الآلاف جراء الزلزال، كما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين.