شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هجوم صاروخي على قاعدة أمريكية في ريف دير الزور بشرق سوريا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استهدف هجوم بالصواريخ، مساء السبت، قاعدة أمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور بشرق سوريا.

وذكرت مصادر محلية أن هجومًا بالصواريخ استهدف مساء اليوم السبت حقل العمر النفطي، الذي تتخذه القوات الأمريكية قاعدة لها بريف دير الزور الشرقي، حسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأشارت المصادر إلى ارتفاع ألسنة اللهب داخل القاعدة الأمريكية، فيما لم يتسن التأكد من وقوع قتلى أو مصابين في صفوف القوات الأمريكية.

وتزايدت الهجمات التي تستهدف القواعد الأمريكية في سوريا خلال الأشهر الأخيرة.