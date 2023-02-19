شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدفاعات السورية تتصدى لأهداف "معادية" في سماء محيط دمشق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت وكالة الأنباء السورية إن دفاعات دمشق الجوية تصدت، مساء السبت، لأهداف "معادية" في سماء محيط دمشق.

وأكدت الوكالة السورية سماع دوي انفجارات في سماء دمشق، مشيرة إلى أنه جار التحقق من طبيعتها.

وكان هجوم بالصواريخ استهدف، مساء السبت، قاعدة أمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور بشرق سوريا.

ت مصادر محلية أن هجومًا بالصواريخ استهدف مساء السبت حقل العمر النفطي، الذي تتخذه القوات الأمريكية قاعدة لها بريف دير الزور الشرقي، حسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأشارت المصادر إلى ارتفاع ألسنة اللهب داخل القاعدة الأمريكية، فيما لم يتسن التأكد من وقوع قتلى أو مصابين في صفوف القوات الأمريكية.