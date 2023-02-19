انت الان تتابع خبر وزير الخارجية يؤكد ضرورة تفعيل التعاون الاقتصادي مع المانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لوزير الخارجية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "حسين التقى، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، بعدد من أعضاء البرلمان الألمانيّ عن حزب الاتحاد الديمقراطيّ المسيحيّ".

وأضاف، أن "وزير الخارجية استعرض جُهُود الحكومة العراقيَّة في التركيز على تقديم الخدمات وتطوير الاقتصاد وتشريع القوانين المهمة، وحرص العراق على تحقيق التوازن في علاقاته الخارجيَّة مع دول الجوار والمنطقة وخلق الاستقرار في العلاقات القائمة بين الدول"، مُشيرًا إلى "ما تم في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في نسخته الأولى التي عقدت في بغداد، والثانيَّة في عمان".



وبحسب البيان، أكد حسين "ضرورة تفعيل التعاون مع الجانب الألمانيّ في مُختلِف القطاعات المُتعلقة بالاقتصاد والطاقة والبيئة، حيث يحرص العراق على استمرار الشراكة والتعاون الاستراتيجي طويل الأمد مع ألمانيا".