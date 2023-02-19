انت الان تتابع خبر انقاذ شخصين من عجلة محطمة إثر حادث اصطدام في الديوانية (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "فرق الدفاع المدني انقذت سائقاً وراكب مصابين داخل عجلة أجرة نوع سايبا بعد تعرضها لحادث اصطدام مروري مع عجلة حمل في منطقة الشامية بمحافظة الديوانية".واضاف البيان، أن "فرق إنقاذ الدفاع المدني اضطرت إلى استخدام أجهزة القطع والفصل الهيدروليكية لقص حطام العجلة وإخراج المصابين وتأمين نقلهم إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج ألازم فيها يذكر أن سبب الحادث كان نتيجة السرعة وقلة الانتباه".