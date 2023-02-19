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الخطوط الجوية التركية تمدد رحلات الإخلاء المجانية

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بغداد - ياسين صفوان - وأعلنت الشركة، اليوم الأحد، عن تمديد رحلات الإجلاء المجانية التي تنظمها من المناطق المنكوبة. وأكدت على أن رحلاتها من مطارات 8 مدن تركية تضررت من الزلزال، ستستمر حتى 1 اذار القادم.

يذكر أنه منذ اليوم الأول للكارثة، تم تنفيذ ما مجموعه 3 آلاف و32 رحلة جوية في كلا الاتجاهين في مناطق الزلزال.


وتم التأكيد على إرسال 143740 فريق بحث وإنقاذ وإغاثة إلى المنطقة. كما تم الإعلان عن إجلاء 265 ألفا 754 من ضحايا الزلزال، من المدن المعرضة للكارثة.

وذكرت الشركة أنه تم تسليم 10 آلاف 753 طنا من مواد الإغاثة للمحتاجين بفضل 177 رحلة شحن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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