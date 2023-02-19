انت الان تتابع خبر من تحت أنقاض الزلزال.. العثور على كنز ثمين في تركيا (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووثق رجال الإطفاء عملية سحبهم للأموال بكاميرات هواتفهم، ووضعوها في حقيبة سوداء، ليسلموها برفقة فرق العمليات الخاصة، إلى الشرطة مقابل تقرير.

وقال كافر يلماز، رئيس إدارة الإطفاء في بلدية غازي عنتاب، إنهم يواجهون مثل هذه المواقف كثيرا.

وأضاف عنصر آخر من الإطفاء يدعى غاليب دوردو، إنهم يحاولون أولا إخراج الناس من تحت الحطام أحياء، وهذه أولويتهم.

وأشار دوردو إلى أنهم مروا بمثل هذه الحوادث كثيرا: "قمنا بتسليم متعلقات المواطنين الذين كانوا تحت الأنقاض، بعد أن أنقذنا حياتهم".

