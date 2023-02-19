شكرا لقرائتكم خبر عن اهتمام غير مسبوق بمحافظات الصعيد وتحسين لخدمات الطرق.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظى الصعيد باهتمام غير مسبوق فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث أولت القيادة السياسية اهتماما بمحافظات الصعيد وتنميتها وتحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث حرصت الحكومة على توفير الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى تحسين جودة النظام التعليمي والانتهاء من مشكلة السكن غير الآمن، والتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وتطوير خدمات الإسكان والمرافق وتوفير فرص العمل والمشروعات الصغيرة للشباب، وتوفير الخدمات الأساسية للأهالي.

وواجهت الدولة ما كان يعاني منه الصعيد، من الإهمال خاصة فيما يتعلق بالخدمات، حيث كانت الخدمات متدنية على مدار عقود، وهو ما أكده الدكتور مصطفى مدبولي في تصريحات مسبقة بقوله "علشان اتنقل من الشرق الى الغرب مكنش فيه كباري كانت وسيلة النقل عبارات ووارد ان تحصل حوادث.. انقطاع الكهرباء وغياب شبه تام لخدمة الصرف والمياه حالتها متدينة وتدنى حالة المدارس والوحدات الصحية..فالدولة تدخلت فورا علشان تحقق أهم حق من حقوق الانسان وجودة حياة حقيقية".

ووصل حجم الاستثمارات التي تم ضخها في محافظات الصعيد على مدار الـ7 سنوات الماضية، وفق إعلان الحكومة، ل 1.5 تريليون جنيه من إجمالي 7 تريليون جنيه سيتم استثمارهم على مستوى الجمهورية، والتي انعكست في حجم المشروعات الهائلة في كل المجالات، لاسيما فيما يتعلق بزيادة الرقعة الزراعية وخلق فرص عمل للشباب في المحافظات، والانتهاء من تنفيذ 8 محاور بصعيد مصر من أصل 22 محور تستهدف الدولة تنفيذهم لخدمة محافظات الوجه القبلى، ويجرى حاليا تنفيذ 14 محور آخرين.

وتأتي محافظة سوهاج، من ضمن المحافظات التي نالت اهتمام كبير باعتبارها منطقة تصل فيها معدلات الفقر إلى أعلى المستويات، فوصل حجم الاستثمارات المنفذة والجارية إنهائها اعتبارا من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2022، لتجاوز 102 مليار جنيه في 6 محاور رئيسية هي "المجمعات الصناعية، النقل والمواصلات، الخدمات التعليمية، الخدمات الصحية، الإسكان والمرافق، والحماية الاجتماعية ومشروع حياة كريمة".

وكانت نسبة التغطية لخدمات الصرف الصحى فى سوهاج 17.5 % فى عام 2014، مع اكتمال حياة كريمة سوف نصل إلى 100 %وتم تنفيذ 47 مشروع بتكلفة 4 مليارات للصرف الصحي، إنشاء 23 ألف وحدة إسكان، علاوة علة تخصيص 11.5 مليار جنيه دعما نقديا لمحافظة سوهاج ، تنفيذ 78 مشروع نقل وتوزيع وتوليد الكهرباء، وتم توصيل 210 ألف وحدة للغاز الطبيعى بتكلفة مليار جنيه، ونصيب سوهاج من المرحلة الأولى لحياة كريمة،7 مراكز من 52 مركزا بالمبادرة، هناك 7 مراكز فى سوهاج، أى حوالى 13% من إجمالى مراكز المرحلة الأولى يتم تنفيذها فى سوهاج بواقع 181 قرية، فضلا عن إنشاء 178 وحدة صناعية بتكلفة مليار جنيه لتوفير 14 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأهالي سوهاج على أعلى مستوى، وتوفير 2.4 مليار جنيه في صورة قروض استفاد منها 117 مشروع صغير من أبناء المحافظة.