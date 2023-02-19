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بينهم امرأة.. اعتقال 5 متهمين للقضاء في واسط

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارز قسم مكافحة الاجرام في واسط تمكنت من القاء القبض على 5 متهمين بينهم امرأة، مطلوبين قضائيا وفق أحكام المواد (444 و 442 و 421 و 342).

وأضافت، أن "عملية إلقاء القبض تمت خلال تنفيذ أوامر قبض قضائية صادرة بحقهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم الى القضاء".


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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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