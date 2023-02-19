انت الان تتابع خبر بينهم امرأة.. اعتقال 5 متهمين للقضاء في واسط والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارز قسم مكافحة الاجرام في واسط تمكنت من القاء القبض على 5 متهمين بينهم امرأة، مطلوبين قضائيا وفق أحكام المواد (444 و 442 و 421 و 342).
وأضافت، أن "عملية إلقاء القبض تمت خلال تنفيذ أوامر قبض قضائية صادرة بحقهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم الى القضاء".
وأضافت، أن "عملية إلقاء القبض تمت خلال تنفيذ أوامر قبض قضائية صادرة بحقهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم الى القضاء".