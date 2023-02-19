انت الان تتابع خبر أنشلوتي يبدي استياءه من جماهير أوساسونا.. ما علاقة تركيا وسوريا؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال أنشيلوتي، في تصريحات عقب اللقاء: "كان هناك سوء فهم بسيط مع الحكم بنهاية الشوط الأول، والتحكيم كان جيدا جدا".

وأضاف: "بالتأكيد فينيسيوس لاعب يصنع الفارق، وقدم مباراة رائعة، فهو لاعب استثنائي".



وزاد: "ما فعلناه في الشوط الثاني، كان من الممكن أن نفعله في الشوط الأول، والأهم أن الفريق لم يفقد تركيزه وتحلينا بالصبر، ولعبنا بشكل جيد، وعانينا بعض الشيء، لكننا راضون جدا".

وأردف: "بصرف النظر عما حدث في دقائق الصمت، فينيسيوس قام بعمل جيد، وما حدث كان عدم احترام لتركيا وسوريا يجب ألا ننسى ذلك (يقصد سب أحد الجماهير فينيسيوس خلال الصمت بصوت واضح)".

بهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 51 نقطة في وصافة ترتيب الليجا، وقلص الفارق مؤقتا مع المتصدر برشلونة إلى 5 نقاط، بينما تجمد رصيد أوساسونا عند 30 نقطة في المركز العاشر.

