انت الان تتابع خبر القيادة الأمريكية تتمكن من اعتقال قيادي "بارز" بداعش في سوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان إن القيادي المعروف باسم "بتار" متورط في التخطيط لهجمات على مراكز اعتقال وتصنيع عبوات ناسفة.

وأضافت أنه لم يسقط قتلى أو جرحى بين المدنيين أو الجنود الأميركيين المشاركين في العملية التي نفذت بواسطة مروحية وبمشاركة قوات سوريا الديموقراطية (قسد).



وأدت تلك العملية إلى مقتل القيادي المعروف باسم حمزة الحمصي الذي ذكرت القيادة المركزية الأميركية أنه "أشرف على الشبكة الإرهابية الفتاكة لداعش في شرق سوريا".