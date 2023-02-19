جيمي كارتر يتلقي خدمة رعاية المسنين في المنزل

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مركز كارتر، أن الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر، قرر أن يتلقى خدمة رعاية المسنين في المنزل بعد أن غادر المشفى، وفق روسيا اليوم.

وقالت المؤسسة الخيرية التي أنشأها الرئيس السابق البالغ من العمر 98 عاما، على "تويتر"، إنه بعد سلسلة من فترات الإقامة القصيرة في المستشفى، "قرر كارتر قضاء وقته المتبقي في المنزل مع أسرته وتلقي رعاية المسنين بدلا من التدخل الطبي الإضافي".

وقالت إنه يحظى بالدعم الكامل من فريقه الطبي وعائلته،

التي "تطلب الخصوصية في هذا الوقت وتشعر بالامتنان للقلق الذي أبداه العديد من المعجبين به".

وأصبح كارتر، وهو ديمقراطي، الرئيس التاسع والثلاثين للولايات المتحدة عندما هزم الرئيس السابق جيرالد فورد في عام 1976، وخدم لفترة ولاية واحدة وهزمه الجمهوري رونالد ريغان في عام 1980.

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