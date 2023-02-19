شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تهاجم واشنطن: المزاعم بشأن المنطاد هستيرية وسخيفة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هاجم وزير الخارجية الصيني وانغ يي، السبت، رد فعل الولايات المتحدة بشأن ما وصفته واشنطن بأنه منطاد تجسس صيني، معتبرا أنه رد فعل "هستيري وسخيف".

وخاطب وانغ تجمعا لقادة العالم في مؤتمر ميونخ للأمن، قائلا إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لديها مفهوم "مضلل" بشأن بكين، حسب وكالة فرانس برس.

كما اتهم الولايات المتحدة بمحاولة "تشويه سمعة" العملاق الآسيوي، في الوقت الذي تنفذ فيه واشنطن سياسات تتعارض مع مبادئها مثل التجارة الحرة.

وتساءل وانغ قائلا "هناك العديد من المناطيد من العديد من الدول في السماء. هل تريد إسقاطها كلها؟".

وأضاف: "نحث الولايات المتحدة على عدم فعل مثل هذه الأشياء المنافية للعقل، لمجرد صرف الانتباه عن مشكلاتها المحلية".

وقال مسؤولون أمريكيون، يوم الجمعة، إن واشنطن أنهت جهودها لاستعادة بقايا المنطاد الضخم الذي أسقط قبالة ساحل كارولينا الجنوبية، مؤكدين أن تحليل الحطام حتى الآن يعزز الاستنتاجات بأنه كان منطادا صينيا للتجسس.

جاء ذلك بعد 3 أسابيع مثيرة شهدت إسقاط مقاتلات أمريكية أربعة أجسام محمولة جوا وهي المنطاد الصيني الضخم وثلاثة أجسام أصغر بكثير فوق كندا وألاسكا وبحيرة هورون.

وهذه هي أول عمليات إسقاط معروفة في وقت السلم لأجسام غير مصرح بها في المجال الجوي للولايات المتحدة.