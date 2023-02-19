شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حقيقة وقف صرف الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين في مصر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت الحكومة المصرية حقيقة وقف صرف الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين اعتبارًا من الشهر المقبل.

وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري إن ما يتم تداوله في بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي عن وقف صرف الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين بداية من الشهر المقبل "غير حقيقي".

وأضاف البيان أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن وزارة التموين أكدت على عدم صحة وقف الدعم الاستثنائي الذي يصرف على بطاقات التموين، وأنه لا صحة لوقفه الشهر المقبل.

وأضاف البيان أنه لم يتم إصدار أي قرارات بخصوص وقف الصرف، وأن عمليات صرف الدعم الاستثنائي مستمر على بطاقات التموين للأسر الأولى بالرعاية حتى نهاية يونيو 2023، بقيمة 100 جنيه للبطاقة التموينية التي تضم أسرة واحدة و200 جنيه للأسرتين، فيما تصل إلى 300 جنيه في البطاقة التي بها 3 أسر.

ووفقا لبيانات حكومية تبلغ التكلفة الإجمالية للدعم الاستثنائي 8.5 مليار جنيه، ويتم صرفه عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتي والشركات التابعة لوزارة التموين.

وبدأت الحكومة المصرية في صرف "دعم استثنائي" في صورة سلع على بطاقات التموين وفقًا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي.

وحدد القرار مدة صرف الدعم الاستثنائي بستة أشهر، غير أن قرارًا ملحقا له مدد صرف الدعم الاستثنائي حتي نهاية يونيو المقبل في ضوء حزمة مساعدات اجتماعية أقرتها الحكومة.

ويستفيد من الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين نحو 9.1 مليون أسرة مسجلين على 8 ملايين بطاقة تموين وفقًا لحصر الجهات الحكومية.

ووفقًا لبيانات وزارة التموين فإن عدد البطاقات التى تضم أسرة واحدة والتي تستفيد من الدعم الاستثنائي بقيمة 100 جنيه يبلغ 7.6 مليون بطاقة، بينما يبلغ عدد البطاقات التى تضم أسرتين وتصرف 200 جنيه شهريًا نحو 332.4 ألف بطاقة.

ويصل العدد الإجمالي للمستفيدين من الدعم الحكومي في مصر والذي يصرف في صورة سلع تموينية إلى 64 مليون مستفيد مسجلين في 23 مليون بطاقة تموين.

وتصل التكلفة الشهرية للسلع المنصرفة لهم 3 مليارات جنيه وفقًا لبيانات وزارة المالية والموازنة العامة للدولة.