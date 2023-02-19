كوريا الشمالية تختبر صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات

ياسر رشاد - القاهرة - نقلت وسائل إعلام رسمية عن كوريا الشمالية قولها إنها اختبرت صاروخا باليستيا عابرا للقارات في "تدريب إطلاق مفاجئ" يهدف إلى تأكيد الاعتماد على هذه الأسلحة، وفق سكاي نيوز عربية.

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا طويل المدى سقط في البحر قبالة ساحل اليابان الغربي السبت، بعد أن هددت برد قوي على مناورات عسكرية وشيكة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الرسمية إن "التدريب المفاجئ لإطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات ... يمثل دليلا فعليا على الجهود المستمرة التي تبذلها

القوة النووية الاستراتيجية لكوريا الديمقراطية الشعبية لتحويل قدرتها على شن هجوم نووي مدمر مضاد على القوات المعادية إلى هجوم لا يمكن صده".

وأصدرت أيضا كيم يو جونج شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بيانا محذرة كذلك من رد "قوي وساحق" على أي أعمال "عدائية" ضد بيونجيانج.

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