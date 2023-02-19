ميزة جديدة في "إنستجرام" تعلنها "ميتا"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت شركة "ميتا" المسؤولة عن شبكة "إنستجرام" عن إطلاق ميزة جديدة في الشبكة قد تنال إعجاب الكثير من المستخدمين، وفق روسيا اليوم.

وحول الموضوع قال رئيس الشركة، مارك زوكربيرج "إن ميزة القنوات أو Channels الجديدة تسمح لصناع المحتوى على إنستجرام بمشاركة الرسائل العامة بين شخص وآخر والتفاعل مباشرة مع متابعيهم، وتدعم هذه الميزة مختلف أنواع المحتوى مثل النصوص والصور واستطلاعات الرأي وردود الفعل وغيرها".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الميزة الجديدة طرحت بصورة تجريبية لعدد من الحسابات على "إنستجرام" حاليا، ومن المفترض أن تصل إلى عدد اكبر من المستخدمين مستقبلا.

ووفقا لموقع TechCrunch فإن النشر عبر الميزة الجديدة سيكون مقتصرا على منشئي "القنوات" من صناع المحتوى على "إنستجرام" فقط، وسيسمح لمتابعي هذه القنوات بالرد على المحتوى والتفاعل مع المنشورات أو استطلاعات الرأي.

وأشار مارك زوكربيرج إلى أن " Channels" في إنستجرام ستحصل على ميزات إضافية في المستقبل، ومن المفترض أن تطرح هذه الخدمة في تطبيقات Messenger و Facebook في الأشهر المقبلة.