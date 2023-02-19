حذر منها عمرو أديب .. العالم ينتظر «معارك طاحنة في حرب الربيع»

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدّث الإعلامى عمرو أديب عن استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الوضع الاقتصادي العالمي.

وأكد عمرو أديب خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، المذاع عبر قناة “ام بى سى مصر”، أنه يسود العالم حالة من الغباء، الجميع “روسيا وأوروبا” يستعد للحرب القادمة وهى حرب الربيع، معقبًا:" الدنيا هتولع".

هنري كيسنجر

وقال أديب إن هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكية الأسبق، نصح أوروبا وأمريكا بترك الأرض التى استحوذ عليها الروس، لأن موسكو لن تتراجع.

وتابع عمرو أديب قائلاً: "الحرب مستمرة والروبل الروسي نايلو فى نايلو، لكن إحنا كعرب مالنا بالكلام دا".

تسعى روسيا لتعليق القتال في أوكرانيا خلال الشتاء لتعزيز قواتها تمهيدا لشن هجوم جديد في الربيع، وفق ما ذكر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الأربعاء.

هجوم كبير أوسع في الربيع

وقال ستولتنبرغ: "ما نراه الآن هو أن روسيا تحاول فرض نوع من تعليق هذه الحرب، لفترة قصيرة على الأقل، حتى تتمكن من إعادة تجميع صفوفها واستردادها وتعافيها ثم محاولة شن هجوم كبير أوسع في الربيع المقبل".

وأضاف الأمين العام للحلف الأطلسي أن أعضاء الناتو يواصلون إمدادهم "غير المسبوق" لأوكرانيا بالأسلحة ودعمها، رغم المخاوف من احتمال نفاد المخزونات الغربية.

واشار ستولتنبرغ إلى "إضافة أنظمة جديدة لا تقل أهمية عن ضمان عمل الأنظمة أو الأسلحة التي قمنا بتسليمها بالفعل".

وأوضح: "هذا يعني أنهم بحاجة إلى كمية كبيرة من الذخيرة وقطع الغيار والصيانة".

وتتجه المعارك أكثر إلى الجنوب بالتزامن مع الحديث المعلن عن خطط هجوم الربيع المقبل الذي تسعى فيه روسيا إلى تحقيق مكاسب مع مرور عام على بداية الحرب، في حين تسعى أوكرانيا إلى استعادة مدن الجنوب وقطع الطريق البري بين شبه جزيرة القرم والمنطقة الشرقية.