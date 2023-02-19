الرئيس الفرنسي: نرغب في هزيمة روسيا لكن من دون تدميرها

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، عن رغبته في هزيمة روسيا خلال الحرب في أوكرانيا، التي تقترب من دخول عامها الثاني، مضيفًا أنه على الرغم من ذلك لكنه يرفض تدميرها.

اقرأ أيضًا..روسيا تُعلن القضاء على 400 عسكري أوكراني وإسقاط 11 طائرة

وجاءت تصريحاته في طريق عودته مساء الجمعة من مؤتمر ميونيخ للأمن، حيث حضّ الحلفاء على تكثيف دعمهم لأوكرانيا، مؤكدا استعداد فرنسا لنزاع طويل الأمد.

وشدد على رغبته في أن تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن موقفها وإلحاق الهزيمة بروسيا، وفقًا لموقع الغد الإخباري.

وأضاف “أعتقد أن هذا لن ينتهي عسكريا في النهاية”، متوقعا ألا يتمكن أي من الطرفين من الانتصار بشكل كامل في النزاع.

وتابع الرئيس الفرنسي “لا أعتقد، مثل البعض، أنه يجب هزيمة روسيا بالكامل، ومهاجمتها على أراضيها. هؤلاء المراقبون يريدون قبل كل شيء سحق روسيا. لم يكن هذا موقف فرنسا أبدًا ولن يكون كذلك

أبدًا”.

واعتبر ماكرون أن “المطلوب اليوم هو أن تشنّ أوكرانيا هجوما عسكريا يعطل الجبهة الروسية من أجل العودة إلى المفاوضات”.

وأبدى اعتقاده أن “جميع الخيارات بخلاف فلاديمير بوتين في النظام الحالي” تبدو له “أسوأ” من الرئيس الروسي، في إشارة إلى الرجال الأقوياء مثل رئيس مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف أو رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة يفغيني بريجوجين.

وتساءل الرئيس الفرنسي “هل نعتقد بصدق أن حلاً ديموقراطيًا سينبثق من المجتمع المدني الروسي الحالي بعد هذه السنوات من التضييق وفي خضم النزاع؟ آمل ذلك بصدق، لكنني لا أؤمن به”.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: