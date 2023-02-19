قتلى وجرحي بسبب العدوان الإسرائيلي على دمشق

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مصدر في شرطة دمشق سقوط قتلى وجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على دمشق، وفق روسيا اليوم.

وكان مراسل التلفزيون السوري من أمام المبنى المتضرر جراء الصاروخ الإسرائيلي، قد أكد سقوط قتلى وجرحى بعد أصابة الصاروخ واجهة المبنى السكني بشكل مباشر في حي كفرسوسة بدمشق وتضرره بشكل كبير.

وبيّن أن البناء المستهدف يقع قبالة مخفر شرطة كفرسوسة، وهو مكوّن من 12 طابقا، حيث أفاد شهود العيان له بوقوع ضحايا فضلا عن تشوه الواجهة الأمامية للبناء المأهول بالسكان بشكل كبير.

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