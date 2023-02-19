أوكرانيا: الصين قادرة على ردع تصرفات روسيا

ياسر رشاد - القاهرة - قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم السبت، إن الصين لديها القدرة على ردع التصرفات الروسية، مؤكدًا تطلعه لاجتماع مع نظيره الصيني وانج يي.

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وقال كوليبا في مقطع فيديو نشرته صحيفة "سترانا" على "تيليجرام": "نعتقد أن الصين يمكن أن تلعب دورا مهما في ردع النوايا العدوانية لأفعال روسيا، مع مراعاة العلاقات القائمة بين الصين وروسيا"، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وأشار إلى أنه يتطلع إلى المحادثة مع وانغ يي، التي ستعقد في ميونخ، لكن حسب قوله، لا يمكن أن تستند أي اتفاقيات إلى تنازلات إقليمية من قبل أوكرانيا.

في وقت سابق يوم السبت، قال رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي، في مؤتمر ميونخ للأمن، إن الصين ستواصل الوقوف إلى جانب السلام والحوار بشأن القضية الأوكرانية.

وفي سياق آخر، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني

بلينكن لنظيره الصيني وانج يي، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة لا تسعى لحرب باردة جديدة، مشددًا على أن حادث المنطاد يجب ألا يتكرر أبداً.

والتقى أنتوني بلينكن مساء اليوم في ميونخ بألمانيا نظيره الصيني، في وقت تشهد العلاقات بين أمريكا والصين توترا بعدما أسقط الجيش الأمريكي منطادا صينيا، وفق ما أفاد متحدث باسم الخارجية الأمريكية.

وقال المصدر نفسه إن اللقاء الذي كان موضع تكهنات عديدة في ضوء وجود الوزيرين في ميونخ لحضور مؤتمر الأمن، تم في مكان لم يكشف عنه بعيدا من وسائل الإعلام، وفقًا لموقع العربية نت الإخباري.

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