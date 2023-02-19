روسيا تُعلن القضاء على 400 عسكري أوكراني وإسقاط 11 طائرة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت روسيا، اليوم السبت، القضاء على 400 جندي أوكراني وإسقاط 11 طائرة مسيّرة خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تقترب عمليتها العسكرية الخاصة التي شنتها في أوكرانيا لإتمام عامها الأول في 24 فبراير الجاري.

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وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها اليومي بشأن تطورات عمليتها العسكرية، إنّ قواتها استولت على قرية غريانيكوفكا في منطقة خاركوف، في اتجاه كوبيانسك، كما ألحقت الضربات الهجومية وغارات الطيران أضراراً جسيمة بالمدفعية الأوكرانية.

وأدّى الهجوم والضربات الجوية للجيش الروسي ونيران المدفعية إلى إلحاق الأضرار بمعدّات القوات المسلّحة الأوكرانية في مناطق نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوهانسك الشعبية وزابادنويا وماسيوتوفكا وكراخمالنوي في منطقة خاركوف، بحيث بلغت الخسائر نحو 80 جندياً و3 مركبات قتالية مدرعة و4 مركبات ومدافع هاوتزر ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع، بحسب بيان وزارة الدفاع الروسية.

وأضاف البيان أنّ "100 عسكري

أوكراني قُتلوا في محور كراسني ليمان"، كما "قُتل نحو 150 عسكرياً أوكرانياً في مناطق أفدييفكا وكراسنوغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأوضح أنّ الخسائر البشرية للجيش الأوكراني بلغت أكثر من 50 قتيلاً وجريحاً بالقرب من قرية أوجلدار، و20 جندياً في اتجاه خيرسون.

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسي 3 صواريخ من نظام HIMARS، ودمرت 11 مركبة جوية أوكرانية من دون طيّار في مناطق ليمان في منطقة خاركوف، وميلوفاتكا، ونيجنايا دوفانكا، وغوليكوفو، وروبيزني، وشيرفونوبوفكا، وكولوميشكا في جمهورية لوغانسك، وهيرويسكوي في منطقة خيرسون.

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