حقيقة طرد الدبلوماسية الإسرائيلية من القمة الافريقية

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت وزارة الخارجية الإسرائيلية، عن أسباب طرد دبلوماسية إسرائيل من القمة الإفريقية ال36، المنعقدة في أديس أبابا.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن شارون بارلي، نائبة مدير الشؤون الإفريقية، طُردت من القاعة التي انعقدت بها قمة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية.



وأضافت الوزارة، أنه "تم طرد بار لي رغم وضعها كمراقب مع شارة دخول"، لافتة إلى أنها "تنظر بجدية للواقعة"،واتهمت الجزائر وجنوب إفريقيا بالوقوف وراء الحادث، دون تفاصيل أكثر.

ودعت الخارجية الإسرائيلية "الدول الإفريقية إلى الوقوف ضد هذه الأعمال التي تضر بمنظمة الاتحاد الإفريقي والقارة

كلها"، على حد قولها.

ولم يصدر تعليق فوري من الجزائر وجنوب إفريقيا بشأن اتهامات الخارجية الإسرائيلية حتى الساعة (12.05 تغ).

ومن المقرر أن يشارك رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه في وقت لاحق السبت، أيضا في القمة الإفريقية بأديس أبابا التي قال إن هدفها هو "حشد الدعم للقضية الفلسطينية في ظل الخطوات الإسرائيلية الأحادية والمدمرة لحل الدولتين".